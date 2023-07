Vladimir Poutine et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont entamé des pourparlers à Saint-Pétersbourg.

La rencontre entre Poutine et Ahmed ouvre une série de contacts entre le dirigeant russe et les chefs des délégations participant au Forum et Sommet Russie-Afrique.

Déclarations de Poutine :

Nous apprécions les nombreuses années d’amitié entre la Russie et l’Ethiopie.

En juin, notre bureau commercial a ouvert ses portes à Addis-Abeba.

Pour 2023-2024, les quotas pour les étudiants éthiopiens en Russie ont plus que triplé. Le budget russe a entièrement financé ces places.

Plus de 20 000 Éthiopiens ont fait leurs études en Russie au cours des années précédentes.

https://t.me/axe_afrique_russie/1977