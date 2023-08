«Les doubles standards et le tapage médiatique de l’Occident sans effet sur le commerce sino-russe»

23.08.2023

Dans le cadre du Sommet des BRICS en cours en Afrique du Sud, l’un des principaux médias chinois à l’international pointe du doigt l’hypocrisie et la politique des doubles standards de l’Occident face à la coopération qui ne cesse de monter en puissance entre la Chine et la Russie.

Comme le note le célèbre quotidien chinois en langue anglaise Global Times – alors que vient de débuter le 15ème Sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Johannesburg, certains leaders d’opinion occidentaux poursuivent les attaques verbales à l’égard de la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Russie.

Toujours selon Global Times depuis le début de la crise ukrainienne, les voix hostiles au commerce entre Pékin et Moscou ne manquent pas en Occident, mais cet Occident n’est en réalité pas en mesure de pointer du doigt une coopération économique normale entre les deux Etats.

Le quotidien chinois cite notamment un récent article du Wall Street Journal étasunien, intitulé L’essor du commerce avec la Chine contribue à stimuler l’effort de guerre de la Russie qui affirmait que «la Chine joue un rôle de plus en plus important pour soutenir l’économie russe et contribuer à stimuler son effort de guerre». Tout en ajoutant que «des données commerciales récentes démontrent que Pékin fournit une gamme de produits à Moscou, dont certains ayant des applications militaires potentielles comme des puces électroniques ou encore des excavatrices pour creuser des tranchées».

Pour les journalistes chinois cet article, comme d’autres publiés récemment, ne font que représenter une nouvelle vague de tapage médiatique étasunien et occidental en vue d’accuser la Chine de ses relations économico-commerciales normales avec la Russie, un tapage qui déforme la nature même du commerce sino-russe.

Au contraire pour Global Times – de telles spéculations irrationnelles sur la croissance, effectivement rapide, du commerce bilatéral entre la Chine et la Russie sont non seulement totalement infondées, mais reflètent également une fois de plus les deux poids, deux mesures constants de nombre de médias étasuniens et occidentaux. Tout en fermant complètement les yeux sur les activités commerciales y compris des alliés des USA avec Moscou.

Ainsi et à titre d’exemple – le Japon qui a fait preuve de suivisme de Washington avec certains pays européens – y compris en imposant nombre de sanctions commerciales contre l’Etat russe – a vu ses exportations à destination de la Russie bondir de 25% sur un an en juillet, selon le ministère japonais des Finances.

Pour la Chine, ces deux poids, deux mesures, de même que ces préjugés ne font que témoigner à nouveau haut et fort de l’hypocrisie et de l’égoïsme de l’Occident dans la poursuite de ses objectifs géopolitiques – sans égard aux conséquences économiques et aux difficultés auxquelles sont confrontés l’économie mondiale et les pays en développement.

C’est d’ailleurs peut-être l’une des raisons pour lesquelles le Sommet des BRICS ait attiré autant d’attention cette année et aussi pourquoi un nombre croissant d’économies émergentes recherchent des systèmes de paiement mondiaux plus équitables et plus sûrs, qui puissent leur permettre d’opter pour des règlements commerciaux autres que le système dominé par le dollar étasunien, ainsi qu’à se protéger des risques potentiels futurs.

Global Times insiste – quelle que soit l’attitude des Etats-Unis et de l’Occident dans son ensemble – ils ne possèdent aucun droit à juger – et encore moins de prendre des décisions à la place d’autres nations, notamment la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, entre autres, sur leurs relations commerciales avec la Russie ou tout autre pays.

Et malgré les distorsions et les spéculations occidentales, le développement du commerce sino-russe repose sur les besoins du développement économique et social intérieur des deux nations. Avec le renforcement de la confiance mutuelle entre la Chine et la Russie au cours des dernières années – il ne fait aucun doute que la coopération économique et commerciale bilatérale est entrée sur une voie accélérée. L’augmentation des exportations chinoises de véhicules, ainsi que de produits mécaniques et électroniques vers la Russie, ainsi que l’essor des exportations énergétiques et agricoles de la Russie vers la Chine, sont des preuves suffisantes que leur commerce bilatéral est hautement complémentaire et parfaitement logique sur le plan économique.

Du moment que le commerce bilatéral est conforme aux besoins des deux parties et aux normes internationales – la Chine et la Russie n’ont aucun besoin à se soucier de l’attitude étasunienne et plus généralement occidentale à l’égard du commerce sino-russe. Une attitude qui, encore une fois, ne reflète que l’hypocrisie et la politique du deux poids, deux mesures, de l’Occident – conclut le quotidien chinois.

En termes de perspectives et ce qu’il faudrait certainement ajouter – c’est qu’au-delà de la détermination sino-russe à poursuivre le développement hautement actif de leurs relations bilatérales à tous les niveaux, des relations qui d’ailleurs continueront indéniablement à monter en puissance y compris au cours des prochaines années, le monde non-occidental dans sa large majorité et en qualité d’extrême majorité planétaire n’a aucun compte à rendre à une évidente minorité, qui est démangée par son arrogance néocoloniale et ses rêves nostalgiques de la période unipolaire, totalement dépassée et révolue.

Et si effectivement Pékin comme Moscou ont pris ensemble un leadership dans la défense et la promotion de cette réalité parfaitement logique et légitime, les événements contemporains, y compris dans le cadre des BRICS et d’autres grandes structures internationales promouvant l’ordre multipolaire mondial, démontrent de manière encore plus générale que ce leadership dispose aujourd’hui d’un soutien largement évident de la grande partie des peuples de la planète. La tromperie et les mensonges sans fin de l’Occident ne passeront plus.

Mikhail Gamandiy-Egorov