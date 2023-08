A partir de janvier 2024 – les BRICS seront officiellement composés de six États supplémentaires. Et le PIB combiné des 11 pays BRICS représentera alors plus de 37% du PIB mondial. Cela sans même compter l’intégration au sein des BRICS d’autres États prochainement.

Mais attention – ne sous-estimons pas l’occident + la colonie japonaise. Ils ont un « joker » de poids à faire valoir en matière d’intégration : le régime kiévien.