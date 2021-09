Après le Salvador, Cuba va légaliser les cryptomonnaies

Décision courageuse du Salvador et de son président Nayib Bukele d’origine palestinienne. Et au vu de la réaction fort critique du FMI, de la Banque mondiale, de Washington, Londres, des « experts » et médias occidentaux – cela leur fait mal. Avec toujours les mêmes arguments visant seulement à maintenir leur diktat et leur contrôle.

Sans le moindre doute, le leadership du Salvador sera visé pas seulement par des critiques. Il faut tenir.

