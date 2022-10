Mais lorsqu’il y a quelques jours un journaliste russe (et pas des plus populaires) a proposé de « noyer » les enfants ukrainiens contaminés par la propagande bandériste – quelle a été la réaction ? Au niveau de la société russe : large condamnation. Par ailleurs, ledit journaliste a été licencié et risque des poursuites judiciaires de la part des organes compétents russes.

Là est toute la différence. Là est toute la différence.